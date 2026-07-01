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12:01, 1 июля 2026Культура

Умер исполнитель хита Y.M.C.A.

Скончался солист группы Village People Виктор Уиллис
Ольга Коровина

Фото: Daniel Boczarski / Contributor / Getty images

Солист и один из основателей культовой американской диско-группы Village People Виктор Уиллис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщили коллеги артиста в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уиллис умер 30 июня после непродолжительной болезни, подробности его кончины не раскрываются. 1 июля музыканту исполнилось бы 75 лет.

Виктор Уиллис являлся соавтором главного хита Village People — песни Y.M.C.A., выпущенной в 1978 году. Композиция до сих пор остается популярной и используется на многих мероприятиях в США. Так, президент США Дональд Трамп включал песню во время предвыборной кампании в 2020 году и на инаугурации в 2025-м, несмотря на недовольство Уиллиса.

В декабре 2025 года Трамп станцевал под живое исполнение любимой песни Y.M.C.A. группой Village People. Рядом с американским президентом была его супруга Мелания, а также премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, но они воздержались от танцев и продолжили сидеть.

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