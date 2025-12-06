Реклама

02:13, 6 декабря 2025Мир

Трамп исполнил танец на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп станцевал под песню Y.M.C.A. на жеребьевке ЧМ-2026
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Dan Mullan / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в конце церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года станцевал под живое исполнение любимой песни Y.M.C.A. группой Village People. Об этом сообщают РИА Новости.

Американский лидер сначала поприветствовал с трибуны вышедших на сцену музыкантов, а затем начал танцевать. Рядом с Трампом была его супруга Мелания, а также премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, но они воздержались от танцев и продолжили сидеть.

Участники музыкальной группы вышли на сцену в костюмах индейца, полицейского, ковбоя, строителя и солдата. А исполнением песни, которая играет на официальных мероприятиях с участием Трампа, вызвали бурю оваций гостей.

Ранее стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2026. Всего в турнире примут участие 48 команд.

