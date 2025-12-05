Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2026

В Вашингтоне состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года

В Вашингтоне состоялась жеребьевка чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

На турнире, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года, выступят 48 команд, которые на предварительном этапе будут поделены на 12 групп. С результатами жеребьевки и составами квартетов можно ознакомиться по следующей ссылке.

Действующие чемпионы мира — аргентинцы — выступят в группе J, где их соперниками станут сборные Алжира, Австрии и Иордании. Впервые вышедшая на ЧМ команда Узбекистана попала в квартет K, где встретится с Португалией, Колумбией и еще одной сборной, которая успешно пройдет квалификацию.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в 16 городах: Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее (Мексика), Торонто, Ванкувере (Канада), Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Атланте, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Сиэтле (США). Хозяева турнира, сборные США, Канады и Мексики, квалифицировались на турнир автоматически.