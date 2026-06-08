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21:19, 7 июня 2026Россия

Дрон ВСУ убил россиянку на глазах ее мужа

Оперштаб: В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина, ее муж получил ранения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область. Погибла мирная жительница, ее муж пострадал, о чем сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Как уточняется, FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина погибла на месте. «Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ее муж получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Врачи занимаются транспортировкой пациента в горбольницу Белгорода. Машина семейной пары, по которой ударили ВСУ, повреждена.

Кроме того, в округе в селе Ясные Зори беспилотник ударил по грузовому авто, отметили в оперштабе. Между тем в Грайворонском округе оказался поврежден объект инфраструктуры. Атака пришлась и на населенные пункты Глотово, Ивановская Лисица, Гора-Подол, Новая Таволжанка, Смородино и Замостье. Там повреждения фиксируются у ЛЭП, частных домов и машин. Под удар также попали село Белянка и город Шебекино.

Подробности выясняются.

Ранее мирные жители Энергодара в Запорожской области пострадали из-за атак со стороны украинских войск. Ранены три человека, им оказана медицинская помощь, двоих госпитализировали.

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