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21:45, 7 июня 2026Мир

В ОБСЕ высказались о письме Зеленского Путину двумя словами

Постпред РФ при ОБСЕ Полянский: Письмо Зеленского Путину является провокационным шагом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Открытое письмо, написанное президентом Украины Владимиром Зеленским и адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, является провокационным шагом. Его цель — создать впечатление, что Киев якобы заинтересован в процессе мирного урегулирования, а Россия — нет, отметил в беседе с журналистами РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его прогнозам, на одном из грядущих заседаний организации украинская сторона может попытаться представить письмо как жест в пользу мира.

Дипломат добавил, что есть факты, которые говорят о том, что Киев не желает идти по пути мира. Соответствующие выводы можно сделать в связи с последними атаками украинских войск на Старобельск и Енакиево в Донецкой Народной Республике, а также другими случаями ударов ВСУ по мирному населению, заявил Полянский.

Ранее бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер высказал мнение о том, что послание Владимира Зеленского российскому лидеру стало частью пиар-кампании для западных стран.

5 июня президент России Владимир Путин публично отреагировал на письмо Зеленского, подчеркнув, что оно несет в себе очевидные «элементы хамства». По словам главы российского государства, на текущий момент он не видит смысла во встрече с украинским президентом.

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