Политолог назвал письмо Зеленского пиар-кампанией

Политолог Сезер назвал письмо Зеленского о встрече с Путиным пиар-кампанией

Турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер назвал пиар-кампанией для Запада письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться. Комментарий публикует РИА Новости.

Зеленский опубликовал открытое письмо, предложив Путину провести встречу в третьей стране и закончить конфликт.

«Письмо Зеленского — не более чем часть "пиар-кампании" для международной общественности и Запада, это не попытка выйти на дипломатическое решение конфликта», — высказался Сезер.

Ранее на Украине раскрыли настоящий смысл письма Зеленского Путину. По мнению журналистов, письмо украинского лидера носило исключительно информационный характер.