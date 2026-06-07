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19:31, 7 июня 2026Бывший СССР

Оппозиция вышла в лидеры на парламентских выборах в Армении

«Сильная Армения» оказалась в лидерах на парламентских выборах в Армении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Оппозиционный блок «Сильная Армения» оказался в лидерах на парламентских выборах в Армении. Такие данные стали известны «Регнуму» из независимого экзитпола.

Утверждается, что «Сильная Армения» на данный момент набрала 31,1 процента голосов. Тем временем за «Гражданский договор» проголосовало 24,5 процента избирателей, за «Блок Армения» — 20,9 процента. «Крылья единства» собрали 5,8 процента голосов, а «Процветающая Армения» оказалась на последнем месте с показателем в 5,3 процента.

7 июня в Армении стал днем парламентских выборов. В них участвуют 18 политических объединений: 16 партий и два партийных блока. Все осложняется спорами насчет дальнейшего развития страны. В частности, речь идет про отношения с Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Помимо этого, в повестке властей Армении сейчас мирное урегулирование конфликта с Азербайджаном, а также с оппозицией и Армянской апостольской церковью.

Голосование подошло к концу только к 19:00 по московскому времени. В настоящее время там подсчитывает голоса.

Тем временем в Армении рассказали об изоляции оппозиции от голосования. По словам экс-президента страны Роберта Кочаряна, нынешние власти подключили для борьбы с оппозицией весь «репрессивный механизм».

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