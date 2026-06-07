В Армении рассказали об изоляции оппозиции от голосования

Экс-президент Армении Кочарян: Власти изолируют оппозицию от голосования

Власти Армении пытаются изолировать оппозицию от голосования на парламентских выборах. На это указал бывший армянский президент, лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян в комментарии для «Известий».

«Весь смысл стал просто изолировать наших активистов, оппозиционных активистов, и дезорганизовать работу штабов», — заметил он.

По словам экс-президента, власти подключили для борьбы с оппозицией весь «репрессивный механизм». Так он охарактеризовал массовые задержания сторонников оппозиционных партий, назвав их конвульсиями правительства.

Ранее Кочарян сравнил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, оба лидера пренебрегают интересами своих стран.