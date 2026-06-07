Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 7 июня 2026Бывший СССР

В Армении нашли общую черту Пашиняна и Зеленского

Экс-президент Армении Кочарян: Зеленский и Пашинян схожи беспардонным отношением к стране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский схожи беспардонным отношением к национальным интересам. На это указал бывший армянский президент, лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян, передает ТАСС.

«Они на самом деле очень похожи своим авантюризмом и беспардонным отношением к интересам собственной страны», — сравнил он.

По словам Кочаряна, двух постсоветских лидеров сравнивать справедливо. В то же время экс-президент указал, что вряд ли в случае победы партии Пашиняна Армения станет военным союзником Украины.

Ранее политолог Тигран Кочарян назвал нулевой легитимность предвыборной кампании в Армении. По его мнению, к этому привели действия Пашиняна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выступил с призывом после налета трех тысяч дронов на Украину

    Сын Усольцевой сделал заявление о поисках пропавшей в тайге семьи

    Евросоюзу предрекли массовую безработицу

    Дзюба назвал главного фаворита ЧМ-2026

    Кремль сообщил подробности о посетившем Киев российском бизнесмене

    Президент АвтоВАЗа назвал влияющие на цену Lada Azimut факторы

    Москвичи порассуждали об отношении к услугам нянь

    Названы самые подделываемые товары в России

    Россиянку с раздробленными руками в Израиле в течение суток не могли прооперировать

    В Армении нашли общую черту Пашиняна и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok