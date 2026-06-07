В Армении нашли общую черту Пашиняна и Зеленского

Экс-президент Армении Кочарян: Зеленский и Пашинян схожи беспардонным отношением к стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский схожи беспардонным отношением к национальным интересам. На это указал бывший армянский президент, лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян, передает ТАСС.

«Они на самом деле очень похожи своим авантюризмом и беспардонным отношением к интересам собственной страны», — сравнил он.

По словам Кочаряна, двух постсоветских лидеров сравнивать справедливо. В то же время экс-президент указал, что вряд ли в случае победы партии Пашиняна Армения станет военным союзником Украины.

Ранее политолог Тигран Кочарян назвал нулевой легитимность предвыборной кампании в Армении. По его мнению, к этому привели действия Пашиняна.