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15:37, 23 июля 2026 (обновлено: 15:47, 23 июля 2026)Россия

В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах

Депутат Чепа счел нацизмом заявление главкома ВСУ Драпатого о россиянах
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о том, что россияне не должны существовать, служит громким примером нацистского характера руководства страны. Так на слова украинского главкома ответил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

«Мы уже возбудили дело против него, понятно, что такие заявления все равно не останутся без внимания», — заявил Чепа.

Парламентарий указал, что за такие заявления Драпатому придется ответить. Какой именно ответ ждет нового главкома ВСУ, депутат не уточнил.

22 июля стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост был назначен Михаил Драпатый. Зеленский позже подчеркнул, что ждет от нового главкома предложений по кадровой перезагрузке в ВСУ.

Комментируя назначения Драпатого на новую должность, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удары ВСУ по российским гражданским объектам могут усилиться. В свою очередь, генерал-майор Леонид Ивлев утверждал, что Драпатый попытается провести ряд операций на фронте, чтобы утвердиться на посту.

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