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12:08, 22 июля 2026 (обновлено: 12:24, 22 июля 2026)Россия

В Госдуме раскрыли возможные планы нового главкома ВСУ

Депутат Ивлев: Новый главком ВСУ Драпатый может провести ряд операций на фронте
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый попытается провести ряд операций на фронте, чтобы утвердиться на посту. Возможные планы украинского командования раскрыл депутат Госдумы, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

«Драпатый, конечно, попытается провести ряд операций на фронте, но успеха не добьется» — заявил Ивлев.

По словам депутата, операции главкома ВСУ будут безуспешны, так как армия России тактически и стратегически доминирует на поле боя и наносит массированные удары по военной инфраструктуре и логистике Украины.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Политик уточнил, что вместе с Драпатым и другими лидерами Украины была определена новая конфигурация Генштаба ВСУ.

Комментируя назначение Михаила Драпатого на пост, депутат Госдумы Андрей Колесник указал, что новый украинский главнокомандующий не бережет воинов. Кроме того, парламентарий напомнил, что у Драпатого за плечами много поражений на различных участках фронта.

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