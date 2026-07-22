В России дали характеристику новому главкому ВСУ

Депутат Колесник: Новый главком ВСУ Драпатый не бережет воинов

Новый украинский главнокомандующий Михаил Драпатый не бережет воинов, а также у него нет побед, которыми можно похвастаться, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Характеристику новому главкому ВСУ он дал в разговоре с «Лентой.ру».

21 июля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

Колесник напомнил, что у Драпатого за плечами много поражений на различных участках фронта. Он предположил, что нынешний главнокомандующий Вооруженных сил Украины является больше внутриполитической фигурой.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется, он будет не хуже Сырского и не лучше. О нем мнение такое же, как о Сырском — мяснике, который не жалеет жизни солдат. Но это их внутренние дела. Он больше политик, выполняет приказы Зеленского, не думая вообще о последствиях для своей страны, для своих подчиненных. Не бережет воинов», — прокомментировал депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки самого главкома.