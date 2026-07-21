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22:44, 21 июля 2026 (обновлено: 23:21, 21 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский назвал имя нового главкома ВСУ

Зеленский заявил, что новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны Украины / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) станет Михаил Драпатый. Пост украинский лидер опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что вместе с Драпатым, исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Хмарой и заместителем главы офиса президента (ОП) Павлом Палисой была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.

Зеленский также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

«Защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину», — высказался украинский лидер.

По словам Зеленского, 21 июля он переговорил с Александром Сырским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел.

Ранее советник главы Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил о том, что Владимир Зеленский проводит решающие встречи.

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