Зеленский назвал имя нового главкома ВСУ

Зеленский заявил, что новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) станет Михаил Драпатый. Пост украинский лидер опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что вместе с Драпатым, исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Хмарой и заместителем главы офиса президента (ОП) Павлом Палисой была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.

Зеленский также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

«Защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину», — высказался украинский лидер.

По словам Зеленского, 21 июля он переговорил с Александром Сырским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел.

Ранее советник главы Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил о том, что Владимир Зеленский проводит решающие встречи.