Назначение Драпатого на пост главкома ВСУ объяснили

Эксперт Криницын: Драпатого назначили главкомом ВСУ из-за давления Великобритании

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины из-за того, что на него давила Великобритания. С такой точкой зрения выступил военный эксперт Олег Криницын в беседе с RTVI.

«Как мы знаем, Драпатый — это агент британской разведки, а MI-6 охраняет Зеленского, контролирует его каждый шаг. <...> Драпатый больше выбран не как специалист, не как полководец, а как рука британцев, которые этим щелкнули по носу Зеленскому и ткнули его в навоз», — сказал Криницын.

Он подчеркнул, что этим шагом Лондон показал президенту Украины, что он полностью находится под его контролем и будет делать так, как требует Великобритания.

22 июля стало известно, что Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, назначив на этот пост Драпатого.