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09:39, 23 июля 2026Россия

В России высказались об изменении тактики ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: При Драпатом ВСУ могут усилить удары по гражданским объектам РФ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

После назначения Михаила Драпатова на пост главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) удары по российским гражданским объектам могут усилиться. Об изменении тактики украинского командования высказался военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

21 июля Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Политик уточнил, что вместе с Драпатым и другими лидерами Украины была определена новая конфигурация Генштаба ВСУ.

«Думаю, что при Драпатом бить по объектам инфраструктуры будут даже больше. Атаки постараются наращивать, причем именно по гражданским объектам», — заявил Дандыкин.

По словам аналитика, тактика ВСУ строится на том, чтобы ударами по России нанести урон гражданскому населению.

Ранее в Госдуме раскрыли возможные планы нового главкома ВСУ. Так, генерал-майор Леонид Ивлев указал, что Михаил Драпатый попытается провести ряд операций на фронте, чтобы утвердиться на посту.

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