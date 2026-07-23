В России высказались об изменении тактики ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: При Драпатом ВСУ могут усилить удары по гражданским объектам РФ

После назначения Михаила Драпатова на пост главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) удары по российским гражданским объектам могут усилиться. Об изменении тактики украинского командования высказался военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

21 июля Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Политик уточнил, что вместе с Драпатым и другими лидерами Украины была определена новая конфигурация Генштаба ВСУ.

«Думаю, что при Драпатом бить по объектам инфраструктуры будут даже больше. Атаки постараются наращивать, причем именно по гражданским объектам», — заявил Дандыкин.

По словам аналитика, тактика ВСУ строится на том, чтобы ударами по России нанести урон гражданскому населению.

Ранее в Госдуме раскрыли возможные планы нового главкома ВСУ. Так, генерал-майор Леонид Ивлев указал, что Михаил Драпатый попытается провести ряд операций на фронте, чтобы утвердиться на посту.