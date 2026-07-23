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14:46, 23 июля 2026 (обновлено: 15:23, 23 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский заявил о своих ожиданиях от нового главкома ВСУ Драпатого

Зеленский сообщил, что ожидает от Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о своих ожиданиях от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

Украинский лидер подчеркнул, что ждет от Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в ВСУ.

«Безусловно, важно единство. Поэтому важно единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, наших воинов», — объяснил Зеленский.

22 июля стало известно, что Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост был назначен Михаил Драпатый.

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