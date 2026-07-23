Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту

Житель Великобритании похудел на 45 килограммов благодаря рисовым хлебцам

Житель Великобритании Адам Джунипер похудел на 45 килограммов, чтобы вернуться к интимной жизни с возлюбленной. Об этом сообщает The Sun.

По словам мужчины, он начал набирать вес, поскольку вместо полноценных приемов пищи выбирал вредные перекусы: печенье, шоколадные батончики и бургеры из фастфуда. Его максимальный вес достигал 123 килограммов.

«Сначала я не до конца осознавал, насколько все плохо», — признался Джунипер. Ему все сложнее было найти себе одежду подходящего размера, подниматься по лестнице, заниматься сексом. В конце концов мужчина решил похудеть. Он уверяет, что в этом ему помогли рисовые хлебцы.

По словам Джунипера, хлебцы помогли ему поддерживать дефицит калорий. Он признался, что фрукты не давали ему чувства сытости, а рисовые хлебцы справляются с его голодом. «Мне также не было стыдно есть их на людях, это не выглядело глупо. А результаты стали заметны уже через несколько недель», — поделился успехами Джунипер.

«Моя жена говорит, что я великолепен, а она у меня практически секс-икона; так что я чувствую себя гораздо счастливее», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Лорет Латимер сбросила 55 килограммов после расставания. Секретами своего похудения она назвала дефицит калорий и ходьбу.