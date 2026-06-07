В Иране пригрозили ударами по базам США и Израиля

Спикер парламента Ирана Галибаф пригрозил ударами по базам и активам США и Израиля

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что морская блокада иранских портов со стороны США и удар Израиля по южному пригороду Бейрута превращают их базы и активы в регионе в законные цели для ударов иранских вооруженных сил. Его слова приводит РИА Новости.

Галибаф отметил, что США и Израиль морской блокадой и нарушением договоренностей в отношении Ливана показали, что «понимают только язык силы».

«Морская блокада против иранского народа и зеленый свет, [который] сегодня США [дали] сионистскому режиму, превращают базы и активы США и режима в регионе в законные цели. Руки наших вооруженных сил, как всегда, развязаны», — пригрозил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если в этом будет заинтересована иранская сторона. «Я бы это сделал, если бы он захотел», — сказал он.