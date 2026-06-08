Меркурис призвал Запад прекратить отрицать провалы ВСУ

Провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации очевидны, и вскоре на Западе уже не смогут их отрицать. С такой точкой зрения выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что главная проблема ВСУ кроется в катастрофической нехватке личного состава, и из-за этого Украина теряет территории. «Я согласен с этой оценкой. (...) Сейчас политики там [на Западе] находятся в состоянии отрицания, и я подозреваю, что эти настроения сохраняются и на самом высоком правительственном уровне», — сказал Меркурис.

Ранее издание Telegraph раскрыло новую стратегию ВСУ против России: украинская армия якобы не планирует продвигаться вперед, но будет атаковать территорию России и линии снабжения дронами.