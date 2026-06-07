Раскрыта новая стратегия ВСУ против России

Telegraph: ВСУ не планируют продвигаться вперед, но будут атаковать Россию дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют продвигаться вперед, но будут атаковать территорию России и линии снабжения дронами. Новую стратегию раскрывает издание Telegraph.

По сообщению источника, у Украины нет ресурсов для масштабного наступления. «Идея проста: чем сильнее будет ограничена логистика, тем меньше российских войск можно будет содержать на фронте и тем сложнее им будет атаковать. Таким образом, мечту о славной победе пришлось отложить в пользу простой остановки наступления русских», — сообщает издание.

Так, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский отметил, что Киев вернулся к идее изолировать Крым. Для достижения этой цели Украина использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА). При этом Забродский подчеркнул, что подобные атаки окажут лишь «временный эффект», так как Вооруженные силы России вскоре примут контрмеры и наладят альтернативные линии связи. К примеру, российские войска могут использовать сети на дорогах или дроны-перехватчики, чтобы отразить БПЛА.

Представитель ВСУ считает, что данная стратегия не является новой фазой в развитии конфликта. Ход боевых действий по-прежнему зависит от физического контроля территорий. Одних ударов дронами недостаточно для достижения крупных результатов, заявил Забродский.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по мосту на границе с Крымом. Движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто.