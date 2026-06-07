США захотели присоединить новую стратегически важную территорию

The Telegraph: США хотят купить у Великобритании архипелаг Чагос

Администрация президента США Дональда Трампа хочет купить у Великобритании архипелаг Чагос, где находится стратегически важная военная база Диего-Гарсия. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Уточняется, что Трамп обсуждает эту идею с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Таким шагом он хочет помешать премьер-министру Великобритании Киру Стармеру передать контроль над островом Маврикию.

В 1968 году Республика Маврикий — небольшое государство в Индийском океане — провозгласила независимость от Великобритании. За три года до отделения Лондон заставил свою колонию передать контроль над архипелагом Чагос. На ней американские военные создали крупную базу с позволения британского правительства. Таким образом, остров Диего-Гарсия стал важным «непотопляемым авианосцем» для операций США в годы исламской революции в Иране, вторжения Ирака в Кувейт, ввода войск в Ирак и Афганистан. Также она активно применяется для оказания давления на действующие иранские власти.

В 2019 году Международный суд ООН постановил, что процесс деколонизации Маврикия не был завершен законно и Великобритания обязана прекратить управление островами. Хотя в 2025 году правительство Стармера заключило сделку о передаче контроля над островами и получило поддержку Трампа, позже американский лидер передумал. Сейчас США требуют от Соединенного Королевства отказаться от этой сделки.