«Это станет позором». Трамп резко потребовал отменить одобренную им сделку. Почему ее связывают с Китаем и началом новой войны?

Аналитик Егоров: Администрация Трампа боится за будущее важной базы Диего-Гарсия

Президент США Дональд Трамп в прошлом году одобрил сделку Великобритании и Маврикия о передаче архипелага Чагос, однако резко передумал и начал жестко критиковать премьер-министра Кира Стармера, обвиняя его в необдуманном решении. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Речь идет об архипелаге в Индийском океане, где находится крупная американская военная база на острове Диего-Гарсия, которая играет ключевую роль в военных операциях США на Ближнем Востоке. Как отмечают авторы материала, Трамп обеспокоился контролем над островом из-за возможного грядущего конфликта с Ираном.

Наши отношения с Соединенным Королевством крепкие и мощные (...) но премьер-министр Стармер теряет контроль над этим важным островом из-за претензий со стороны неких структур, о существовании которых прежде никто и не знал Дональд Трамп президент США

Что известно об архипелаге Чагос и почему он важен для США? В 1968 году Республика Маврикий — небольшое государство в Индийском океане — провозгласило независимость от Великобритании. За три года до отделения, Лондон заставил свою колонию передать контроль над архипелагом Чагос, выплатив 3 миллиона фунтов стерлингов. Хотя ООН возражала против сделки, в 1966 году британские власти сдали один из его островов Диего-Гарсия США в аренду сроком на 50 лет. Американские военные создали там крупную базу, способную принять большое количество кораблей и военных самолетов. Еще одним камнем преткновения стало решение Британии депортировать местное население на Маврикий и Сейшельские острова, чтобы на месте их проживания построить военные объекты. Военная база Диего-Гарсия стала важным «непотопляемым авианосцем» для операций США в годы исламской революции в Иране, вторжения Ирака в Кувейт, ввода войск в Ирак и Афганистан. Также она активно применяется для оказания давления на действующие иранские власти. В 2019 году Международный суд ООН постановил, что процесс деколонизации Маврикия не был завершен законно и Великобритания обязана прекратить управление островами. В 2025 году правительство Стармера подписало с Маврикием соглашения о передаче суверенитета над архипелагом Чагос, но с правом аренды базы на Диего-Гарсии на ближайшие 99 лет. Таким образом, британское правительство должно было арендовать территорию для размещения американских войск, компенсируя местным властям годы колониального правления. Первоначально администрация Трампа одобрила сделку, однако позже стала резко выступать против под предлогом якобы «влияния Китая» и возможного нанесения ударов по Ирану.

При этом хозяин Белого дома публично признал, что его беспокоит перспектива применения базы для военных ударов: «Если Иран решит не заключать сделку, Соединенным Штатам, возможно, придется использовать Диего-Гарсия и авиабазу в Фэрфорде, чтобы предотвратить потенциальную атаку со стороны крайне нестабильного и опасного режима».

Как отмечает газета The Guardian, президент США противоречит сам себе. В феврале прошлого года он публично поддержал сделку и предположил, что с ней будет «все хорошо».

«Речь идет об очень долгосрочном, выгодном договоре аренды, очень надежном договоре, фактически на 140 лет (...) мы будем склонны поддержать вашу страну», — сказал глава государства.

Эти заявления контрастируют с последними словами американского лидера.

Эту территорию нельзя отнимать у Великобритании, и если это будет допущено, это станет позором для нашего великого союзника Дональд Трамп президент США

Почему Трамп резко передумал передавать остров?

Резкие заявления Трампа о Стармере и передаче архипелага Чагос могут говорить о страхе части его администрации за будущее базы на острове Диего-Гарсия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров.

Очевидно, администрация Трампа беспокоится о возможном появлении Китая возле острова, где остается серьезное американское военное присутствие Василий Егоров эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster

Несмотря на решение Лондона отдать острова Маврикию, журналисты и эксперты утверждают о якобы растущем присутствии Китая в регионе и его желании воспользоваться отказом Британии от территории. 2 февраля газета The Telegraph сообщала об организации КНР «специализированных курсов», которые посетили тысячи маврикийских чиновников. Оппозиционная британская консервативная партия назвала это «промывкой мозгов» местным политикам.

Кроме того, в последние годы Китай активно берет под контроль объекты инфраструктуры в Индийском океане, что вызывает опасения американских военных экспертов.

Среди них:

В Пакистане — Глубоководный порт Гвадар, ставший центром Китайско-пакистанского экономического коридора, позволяющий КНР «огибать» Индию со своим потоком товаров;

— Глубоководный порт Гвадар, ставший центром Китайско-пакистанского экономического коридора, позволяющий КНР «огибать» Индию со своим потоком товаров; На Шри-Ланке — Порт Хамбантота, переданный Китаю в аренду на 99 лет из-за невыплаченных страной долгов;

— Порт Хамбантота, переданный Китаю в аренду на 99 лет из-за невыплаченных страной долгов; В Джибути — Первая зарубежная военная база Китая, расположенная у входа в Красное море;

— Первая зарубежная военная база Китая, расположенная у входа в Красное море; Мальдивские острова — Соглашение о военном сотрудничестве, подписанное в 2024 году;

— Соглашение о военном сотрудничестве, подписанное в 2024 году; В Мьянме — Порт Кьяукпью, обеспечивающий прямой доступ к Бенгальскому заливу.

При этом Егоров указал, что решение Трампа выступить против сделки вписывается в общий стиль его внешней политики.

Это часть концепции «трампизма», когда США часто отступают от каких-то вещей, которые сами раньше подтверждали Василий Егоров эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster

Эксперт также обратил внимание, что претензии Трампа к Великобритании говорят об общем окончании «медового месяца» американского лидера со Стармером — одного из немногих западных лидеров, которого считали способным найти общий язык с президентом США.

По его словам, между странами на первый план выходят противоречия по торговым и технологическим вопросам, из-за которых проблема базы Диего-Гарсия становится дополнительным поводом для давления.

Также Трамп открыто делает ставку на британскую оппозицию.

Недавно Трамп принял большой консервативный «десант» из Великобритании, который просил помешать Стармеру отдать архипелаг Чагос. Также стоит помнить о [лидере партии Reform UK] Найджеле Фаррадже, которым с Трампом близко знаком. В США просто будут ждать другую власть в Британии Василий Егоров эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster

Может ли Трамп устроить «вторую Гренландию»?

Газета The Guardian обратила внимание, что Трамп вспомнил о проблеме острова Диего-Гарсия на фоне требований к Дании отдать контроль над Гренландией.

При этом Егоров указал, что Трамп вряд ли попытается превратить этот спор во «вторую Гренландию».

Пока интересы США в этой истории не сильно задеты. Трамп может снова написать о том, что ему не нравится сделка, но пока американским объектам на архипелаге ничего не угрожает Василий Егоров эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster

Поэтому эксперт указал, что США могут не вмешаться в ситуацию. «Это исключительно история Британии (...) Поэтому американцы могут пожать плечами, назвать британцев "странными персонажами" и договорятся с властями Маврикия. Ну и компенсации за переселение им выплатит Великобритания, так что Соединенные Штаты это не волнует», — резюмировал аналитик.

Как Диего-Гарсия может помочь США в новом конфликте?

18 февраля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной.

По их данным, кампания будет американо-израильской и гораздо масштабнее июньской войны, которую Израиль вел против Ирана при поддержке США. Новая операция будет иметь экзистенциальное значение для иранского режима и серьезные последствия для всего региона.

На этом фоне военное командование США завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. По открытым данным, за последние 24 часа туда были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16

Как отмечает телеканал Al Jazeera, Трамп неслучайно вспомнил о проблеме статуса архипелага Чагос. На фоне возможного удара по Ирану, база может сыграть важную роль в боевых действиях, из-за чего глава государства озаботился статусом Диего-Гарсии.