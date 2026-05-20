Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 20 мая 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об изучении школьниками профиля «Искусственный интеллект»

Вассерман призвал обучать школьников осторожности при использовании ИИ
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На сегодняшний день никому неизвестно, как можно будет создать искусственный интеллект (ИИ), заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня.

«Никому неизвестно пока, как можно будет создать когда-нибудь искусственный интеллект. То, что сейчас в рекламных целях называют так пышно, это имитаторы интеллекта. Они не способны к самостоятельному обучению, они, как правило, довольно узкоспециализированные. И в целом они создают больше проблем, чем решают», — сказал Вассерман.

Парламентарий выразил надежду на то, что в школах будут обучать не только тому, как давать им задачи, но и тому, насколько осторожно нужно относиться к вариантам их решения.

«С моей точки зрения, именно обучить осторожности при использовании имитаторов интеллекта гораздо важнее, чем дать навыки обращения с какими-то конкретными имитаторами», — подчеркнула Вассерман.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил проводить уроки для первоклассников на ковриках на улице, чередуя их с занятиями в помещениях. Речь идет о занятиях в мае и сентябре при хорошей погоде, в частности, при изучении ботаники и природоведения.

Анатолий Вассерман назвал идею проведения уроков для школьников на открытом воздухе интересной, но сложноосуществимой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    В словах Си Цзиньпина увидели попытку задеть США на переговорах с Путиным

    Разведчик «Мерлин-ВР» пролетит 150 километров без потери связи

    В российском регионе пара получила сроки за шпионаж

    Кайли Миноуг сообщила о рецидиве рака груди

    В Госдуме высказались об изучении школьниками профиля «Искусственный интеллект»

    Бороться с борщевиком начнут с помощью дронов

    Трамп и Нетаньяху провели «драматичный» телефонный разговор

    Мужчины ринулись накачивать ягодицы ради долголетия

    Припаркованная на тротуаре машина стоила россиянину жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok