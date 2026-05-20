В Госдуме высказались об изучении школьниками профиля «Искусственный интеллект»

На сегодняшний день никому неизвестно, как можно будет создать искусственный интеллект (ИИ), заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня.
«Никому неизвестно пока, как можно будет создать когда-нибудь искусственный интеллект. То, что сейчас в рекламных целях называют так пышно, это имитаторы интеллекта. Они не способны к самостоятельному обучению, они, как правило, довольно узкоспециализированные. И в целом они создают больше проблем, чем решают», — сказал Вассерман.
Парламентарий выразил надежду на то, что в школах будут обучать не только тому, как давать им задачи, но и тому, насколько осторожно нужно относиться к вариантам их решения.
«С моей точки зрения, именно обучить осторожности при использовании имитаторов интеллекта гораздо важнее, чем дать навыки обращения с какими-то конкретными имитаторами», — подчеркнула Вассерман.
Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил проводить уроки для первоклассников на ковриках на улице, чередуя их с занятиями в помещениях. Речь идет о занятиях в мае и сентябре при хорошей погоде, в частности, при изучении ботаники и природоведения.
Анатолий Вассерман назвал идею проведения уроков для школьников на открытом воздухе интересной, но сложноосуществимой.