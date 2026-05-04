В Госдуме высказались об идее проводить уроки для школьников на ковриках на улице

Вассерман назвал идею уроков на улице интересной, но сложно осуществимой

Идея проведения уроков для школьников на открытом воздухе интересная, но сложно осуществимая, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил проводить уроки для первоклассников на ковриках на улице, чередуя их с занятиями в помещениях. Речь идет о занятиях в мае и сентябре при хорошей погоде, в частности, при изучении ботаники и природоведения.

«Боюсь, что в большинстве городских школ довольно трудно найти интересные с точки зрения ботаники и вообще природоведения примеры достаточно близко к школам. То есть идея, конечно, интересная, но реально осуществить ее можно будет разве что в сельской местности и, возможно, в некоторых мелких поселках городского типа. Кроме того, таких уроков можно провести немного еще и потому, что наши погоды далеко не способствуют проведению уроков на открытом воздухе. То есть экспериментировать по этому поводу, конечно, интересно, но я не уверен, что затраты усилий окупятся педагогическими результатами», — поделился депутат.

