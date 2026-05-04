13:11, 4 мая 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об идее проводить уроки для школьников на ковриках на улице

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Идея проведения уроков для школьников на открытом воздухе интересная, но сложно осуществимая, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил проводить уроки для первоклассников на ковриках на улице, чередуя их с занятиями в помещениях. Речь идет о занятиях в мае и сентябре при хорошей погоде, в частности, при изучении ботаники и природоведения.

«Боюсь, что в большинстве городских школ довольно трудно найти интересные с точки зрения ботаники и вообще природоведения примеры достаточно близко к школам. То есть идея, конечно, интересная, но реально осуществить ее можно будет разве что в сельской местности и, возможно, в некоторых мелких поселках городского типа. Кроме того, таких уроков можно провести немного еще и потому, что наши погоды далеко не способствуют проведению уроков на открытом воздухе. То есть экспериментировать по этому поводу, конечно, интересно, но я не уверен, что затраты усилий окупятся педагогическими результатами», — поделился депутат.

До этого в России предложили возобновить одну советскую практику без согласования с родителями. Речь шла об актах общественно полезного труда, например, уборке в классах.

