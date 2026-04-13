Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 13 апреля 2026

В школах России захотели возобновить одну советскую практику без согласования с родителями

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В российских школах захотели возобновить одну советскую практику без согласования с родителями. Речь идет об актах общественно полезного труда, например, уборке в классах, заявила член Общественной палаты (ОП) Ольга Павлова, передает ТАСС.

Павлова предложила вернуть в жизнь образовательных учреждений уборку школьниками кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовка класса к следующему уроку), уход за растениями в классе и рекреациях, облагораживание школьной территории — уборку листвы, посадку деревьев и цветов, уход за пришкольным участком, работу в школьном саду и зимнюю расчистку дорожек.

По мнению члена ОП, возвращение в школу советской практики позволит воспитать в каждом школьнике характер и ответственность, формировать коллектив, где есть общие цели, и подготовить детей к жизни, давая конкретные навыки и понимание ценности любого труда.

«Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма», — заключила Павлова.

Ранее стало известно, что школьники в пятом классе начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Новый предмет решили ввести с января 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok