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02:26, 4 июня 2026Мир

Немецкий депутат заявил об интересе к перезапуску «Северных потоков»

Фронмайер: Германия заинтересована в перезапуске «Северных потоков»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

В Германии есть интерес к перезапуску нефтепроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер в беседе с ТАСС.

«С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы "Северный поток" снова был введен в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу», — заявил Фронмайер.

Ранее депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что отказ Германии и Европейского союза в целом от поставок природного газа из России является абсурдным шагом.

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