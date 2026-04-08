В российских школах решили ввести новый предмет

Минпросвещения: В пятом классе начнут изучать духовно-нравственную культуру РФ

Российские школьники в пятом классе начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Новый предмет решили ввести с января 2027 года, сообщила замглавы министерства просвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.

«Как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета каждую неделю в пятых классах», — пояснила чиновница, добавив, что курс предполагает 17 классных часов.

По словам Колударовой, для учащихся шестых-седьмых классов новый предмет в расписании появится с 1 сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года во всех детских садах решили ввести аналог «Разговоров о важном». Это предполагает проведение мероприятий, которые будут посвящены духовно-нравственным ценностям.