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01:00, 4 июня 2026Ценности

Сидни Суини в броском наряде сняли на свидании с миллиардером

Актрису Сидни Суини в мини-платье сняли на свидании с миллиардером Скутером Брауном
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

Американскую актрису Сидни Суини в броском наряде сняли на свидании с возлюбленным — миллиардером Скутером Брауном. Материал публикует Daily Mail.

28-летнюю звезду сериала «Эйфория» и 44-летнего медиамагната запечатлели на улице в Нью-Йорке, когда они держались за руки. Артистка предстала перед камерой в черном приталенном мини-платье с глубоким декольте, которое обнажало ее грудь без бюстгальтера. Кроме того, она надела босоножки на платформе и высоких каблуках бренда Christian Louboutin. В свою очередь, мужчина выбрал черные брюки, лонгслив и куртку.

Известно, что Суини и Браун начали встречаться в сентябре 2025 года после знакомства на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес в Венеции, Италия. В апреле текущего года Браун официально подтвердил их отношения, опубликовав совместное фото на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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