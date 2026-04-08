В российских детских садах решили ввести аналог «Разговоров о важном»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 8 апреля 2026Россия

В России во всех детских садах решили ввести аналог «Разговоров о важном»
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России с 1 сентября 2026 года во всех детских садах решили ввести аналог «Разговоров о важном». Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.

Аналог «Разговоров о важном» в дошкольных учреждениях получил название «Добрые игры». Это предполагает проведение мероприятий, которые будут посвящены духовно-нравственным ценностям.

«С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать "Добрые игры"», — обозначила Колударова.

Чиновница уточнила, что на данный момент министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».

Ранее сообщалось, что апробация «Разговоров о важном» в дошкольных прошла учреждениях 22 регионов страны, включая Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok