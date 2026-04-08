В российских детских садах решили ввести аналог «Разговоров о важном»

В России с 1 сентября 2026 года во всех детских садах решили ввести аналог «Разговоров о важном». Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.

Аналог «Разговоров о важном» в дошкольных учреждениях получил название «Добрые игры». Это предполагает проведение мероприятий, которые будут посвящены духовно-нравственным ценностям.

«С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать "Добрые игры"», — обозначила Колударова.

Чиновница уточнила, что на данный момент министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».

Ранее сообщалось, что апробация «Разговоров о важном» в дошкольных прошла учреждениях 22 регионов страны, включая Москву.