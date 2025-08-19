В российских детсадах захотели ввести «Разговоры о важном»

«Ведомости»: В 22 регионах России в детсадах введут «Разговоры о важном»

Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с сентября. В ведомстве захотели ввести такие занятия в дошкольных учреждениях 22 регионов страны, включая Москву. Об этом сообщили «Ведомостям» источник, знакомый с решениями министерства, а также представитель ведомства.

Как отметил собеседник, с детьми в возрасте 3-7 лет будут говорить о важности семьи и дружбы, формировании навыков общения, развитии доброты, честности, знании истории, уважении к культуре России и любви к Родине.

Министр просвещения России Сергей Кравцов пояснил, что воспитатели предложат воспитанникам занятия «в понятной и увлекательной форме», соответствующей их возрасту.

Образовательный эксперимент запустят в 100 детсадах, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Нижегородской, Новосибирской областях, на Чукотке, выяснили «Ведомости».

Идею о введении «Разговоров о важном» для дошкольников предложила в 2024 году воспитательница вологодского детского сада Надежда Воронцова. Инициативу тогда поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее президент научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук, детский хирург Леонид Рошаль рассказал школьникам о профессии врача на уроке «Разговоры о важном».