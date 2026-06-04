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04:30, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Захарова раскрыла новые детали вокруг переговоров с США

Захарова: США и Россия поддерживают регулярный контакт по двусторонним отношениям
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

США и Россия поддерживают регулярный контакт по двусторонним отношениям, в том числе касательно повестки украинского конфликта. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«И [глава МИД России Сергей] Лавров, и [госсекретарь США Марко] Рубио, как и возглавляемые ими ведомства поддерживают регулярный контакт по ключевым вопросам международных отношений. Вот такой разговор состоялся, например, 25 мая. Обсуждалась, конечно, ситуация вокруг Украины и международные вопросы», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва и Вашингтон ведут диалог в конструктивном ключе.

2 июня директор Департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявил, что Москва готова нормализовать отношения с Вашингтоном при условии уважения ее интересов и невмешательства во внутренние дела. При этом он добавил, что представители двух стран недавно провели переговоры, чтобы устранить существующие раздражители.

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