Belgee собрался вернуть на российский рынок свой самый бюджетный кроссовер

Российскую линейку Belgee решили дополнить дешевым бестселлером X50

Белорусский бренд Belgee намерен уже в текущем году начать выпуск и реализацию на российском рынке более простого и бюджетного по цене варианта своей самой популярной модели — компактного кроссовера X50. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе марки.

Представители компании подчеркнули серьезность намерения официального дистрибьютора. Таким образом, семейство машин, представленных в России, расширится до четырех позиций. К седану S50, кроссоверам X70 и X50+ добавится компактный X50.

Стоит напомнить, что модель сняли с реализации в стране в июне этого года. Тогда представители компании объясняли это решение намерением сосредоточить усилия на продвижении версии X50+.

Ранее стало известно, что в июле 2026 года российский автомобильный рынок пополнился новыми моделями. В стране впервые были зарегистрированы шесть легковых и один легкий коммерческий автомобиль, а также четыре грузовых. Среди легковых новинок покупателям доступны премиальный внедорожник Esteo MX, электрические кроссоверы GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9, гибридные кроссоверы iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а также субкомпактный кроссовер Mitsubishi Xforce.