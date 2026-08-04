Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:57, 4 августа 2026 (обновлено: 15:58, 4 августа 2026)Авто

Belgee собрался вернуть на российский рынок свой самый бюджетный кроссовер

Российскую линейку Belgee решили дополнить дешевым бестселлером X50
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Белорусский бренд Belgee намерен уже в текущем году начать выпуск и реализацию на российском рынке более простого и бюджетного по цене варианта своей самой популярной модели — компактного кроссовера X50. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе марки.

Представители компании подчеркнули серьезность намерения официального дистрибьютора. Таким образом, семейство машин, представленных в России, расширится до четырех позиций. К седану S50, кроссоверам X70 и X50+ добавится компактный X50.

Стоит напомнить, что модель сняли с реализации в стране в июне этого года. Тогда представители компании объясняли это решение намерением сосредоточить усилия на продвижении версии X50+.

Ранее стало известно, что в июле 2026 года российский автомобильный рынок пополнился новыми моделями. В стране впервые были зарегистрированы шесть легковых и один легкий коммерческий автомобиль, а также четыре грузовых. Среди легковых новинок покупателям доступны премиальный внедорожник Esteo MX, электрические кроссоверы GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9, гибридные кроссоверы iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а также субкомпактный кроссовер Mitsubishi Xforce.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    Отрубленная голова кобры ужалила мужчину
    Крупнейшая в мире нефтекомпания извлекла выгоду из войны на Ближнем Востоке
    В ЕС заявили об успешном преодолении миграционного кризиса в Сеуте
    Эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры
    Гарик Харламов раскрыл секрет похудения на 16 килограммов
    НАСА оценило возможность продления срока службы МКС
    Европейцы стали стоять в 19-часовых пробках ради въезда в Россию
    Боррель расстроился из-за кончины европейской солидарности
    В соседней с Россией стране ужесточили меры против русского языка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok