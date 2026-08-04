Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле

Рубио: Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяцев работы

Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяцев настойчивой работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Я думаю, что это потребует некоторой настойчивости и немного терпения — не лет, но, безусловно, месяцев и недель», — сказал он.

По словам политика, на это потребуется некоторое время.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назвала самой большой ошибкой экс-президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике. Она также отметила, что под ее руководством страна «движется к новым отношениям с Соединенными Штатами».