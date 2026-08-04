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17:53, 4 августа 2026Мир

Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле

Рубио: Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяцев работы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяцев настойчивой работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Я думаю, что это потребует некоторой настойчивости и немного терпения — не лет, но, безусловно, месяцев и недель», — сказал он.

По словам политика, на это потребуется некоторое время.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назвала самой большой ошибкой экс-президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике. Она также отметила, что под ее руководством страна «движется к новым отношениям с Соединенными Штатами».

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