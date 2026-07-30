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18:18, 30 июля 2026 (обновлено: 18:28, 30 июля 2026)Мир

Преемница Мадуро указала на его самую большую ошибку

Родригес назвала самой большой ошибкой Мадуро закрытость Венесуэлы во внешней политике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назвала самой большой ошибкой экс-президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике. Ее слова прозвучали в интервью журналу Time.

«Нам следовало проявлять большую геополитическую открытость. (...) Я считаю, что международные отношения Венесуэлы должны быть более открытыми и диверсифицированными. Я также понимаю, что на Венесуэлу оказывалось сильное давление. Поэтому я считаю, что это была ошибка», — сказала Родригес.

Венесуэльский лидер также отметила, что под ее руководством страна «движется к новым отношениям с Соединенными Штатами».

Ранее стало известно, что судебный процесс над захваченным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес начнется с 1 июня 2027 года.

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