Преемница Мадуро указала на его самую большую ошибку

Родригес назвала самой большой ошибкой Мадуро закрытость Венесуэлы во внешней политике

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назвала самой большой ошибкой экс-президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике. Ее слова прозвучали в интервью журналу Time.

«Нам следовало проявлять большую геополитическую открытость. (...) Я считаю, что международные отношения Венесуэлы должны быть более открытыми и диверсифицированными. Я также понимаю, что на Венесуэлу оказывалось сильное давление. Поэтому я считаю, что это была ошибка», — сказала Родригес.

Венесуэльский лидер также отметила, что под ее руководством страна «движется к новым отношениям с Соединенными Штатами».

Ранее стало известно, что судебный процесс над захваченным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес начнется с 1 июня 2027 года.