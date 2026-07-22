Назначена дата суда над Мадуро

РИА Новости: Судебный процесс над Мадуро и его супругой начнется с 1 июня 2027 года

Судебный процесс над захваченным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес начнется с 1 июня 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение Нью-Йоркского суда.

«Первое июня 2027 года», — заявил судья Элвин Геллерштайн во время заседания.

Ранее прокуратуре Майами поручили подготовить новые обвинения против Николаса Мадуро из-за опасений, что нынешнее дело не имеет достаточных оснований.

Президент Венесуэлы был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны. В ходе операции, совершенной в субботу, 3 января, американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и в других регионах страны.