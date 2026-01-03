США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

Трамп: Мадуро захвачен и вывезен из Венесуэлы

Вооруженные силы США наносят авиаудары по объектам в столице Венесуэлы. О бомбардировках Каракаса первым сообщило венесуэльское правительство, затем это подтвердили неназванные американские чиновники.

Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.

Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США Дональд Трамп президент США

Глава США анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в 19:00 мск в его поместье во Флориде.

Около 02:00 по местному времени (09:00 мск) в Каракасе раздались как минимум семь взрывов, передает NBC News. Агентство Reuters опубликовало видео, из которого следует, что над венесуэльской столицей летали как минимум девять вертолетов, другие источники также пишут о «низко летевших» самолетах.

Истребители F-35 ВВС США Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Под ударом множество военных объектов, в стране введено чрезвычайное положение

Правительство Венесуэлы в своем заявлении уточнило, что были атакованы объекты в Каракасе и штатах Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра. Власти назвали происходящее серьезной и масштабной агрессией, в стране введено чрезвычайное положение.

По предварительным данным на 12:00 мск, бомбардировкам подверглись:

дворец Национальной ассамблеи Венесуэлы

форт Тиуна — крупный военный комплекс в Каракасе, где расположены министерство обороны и органы высшего военного командования, а также проживают высокопоставленные военачальники

дом министра обороны Венесуэлы

город-порт Ла-Гуайра, главный морской порт страны

горный военный гарнизон в Катия-Ла-Мар, штат Варгас

аэропорт в Эль-Атильо, пригород Каракаса

авиабаза Ла-Карлота, Каракас

авиабаза в Баркисимето, штат Лара, где базируются истребители F-16

аэропорт двойного назначения в Игероте, штат Миранда

музей революции в Каракасе, где находится саркофаг с телом Уго Чавеса

Кроме того, ряд районов Каракаса остались без электроэнергии. Информации о пострадавших и жертвах среди мирного населения пока не поступало. Данных о потерях среди американских и венесуэльских сил тоже нет.

Улицы Каракаса после начала бомбардировок Фото: Matias Delacroix / AP

Что с Николасом Мадуро

До публикации Трампа не было никакой информации о местонахождении президента Венесуэлы. Источники The New York Times (NYT) в окружении Мадуро сообщали после начала атаки, что он в безопасности. За несколько часов до бомбардировок венесуэльский лидер встречался со спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина.

NYT отмечает, что с момента начала бомбардировок «ни один высокопоставленный венесуэльский чиновник или военный не появлялся на публике».

Как на атаку реагируют в мире

Первым среди глав государств на происходящее отреагировал президент Колумбии Густаво Петро. «Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами», — написал он, призвав Организацию американских государств и ООН провести срочные заседания, касающиеся бомбардировок Венесуэлы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил атаку, назвав ее «государственным терроризмом против храброго венесуэльского народа» и потребовав срочной реакции международного сообщества.

В поддержку Мадуро также выступил главный советник президента Турции Джемиль Эртем, написавший, что «геноцидные США, наряду с кровожадным Израилем на Ближнем Востоке, продолжают свою имперскую жестокость».

Москва в ближайшее время выступит с заявлением в связи с агрессивными действиями США.