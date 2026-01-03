Реклама

11:47, 3 января 2026

Президент Кубы отреагировал на нападение на Венесуэлу

Президент Кубы Диас-Канель обвинил США в нападении на Венесуэлу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в нападении на Венесуэлу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Куба требует срочной реакции мира на преступную атаку США на Венесуэлу», — написал Диас-Канель.

Глава государства подчеркнул, что «наша зона мира» подвергается жестокому нападению, и назвал действия США государственным терроризмом против храброго венесуэльского народа и против «Нашей Америки».

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. «Каракас (столица Венесуэлы — прим. «Ленты.ру») прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел», — написал Петро.

