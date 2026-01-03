Президент Колумбии заявил о нападении на Венесуэлу

Президент Колумбии Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Каракас (столица Венесуэлы — прим. «Ленты.ру») прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел», — написал глава Колумбии.

Петро призвал организацию американских государств и ООН немедленно встретиться.

О серии взрывов в Каракасе стало известно ранее. В небе над городом были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.