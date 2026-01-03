Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 3 января 2026Мир

Президент Колумбии заявил о нападении на Венесуэлу

Президент Колумбии Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Каракас (столица Венесуэлы — прим. «Ленты.ру») прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел», — написал глава Колумбии.

Петро призвал организацию американских государств и ООН немедленно встретиться.

О серии взрывов в Каракасе стало известно ранее. В небе над городом были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал нанести удары по целям в Венесуэле

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Раскрыта реакция США на взрывы в столице Венесуэлы

    Президент Колумбии заявил о нападении на Венесуэлу

    Военнопленный раскрыл причину побега из ВСУ

    Нанесенные по Венесуэле авиаудары попали на видео

    Очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы

    В зоне СВО уничтожили часть элитного подразделения ВСУ

    В Чехии объяснили отказ в помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok