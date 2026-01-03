Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 3 января 2026Мир

В столице Венесуэлы прогремели взрывы

В столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marco Bello / Reuters

В столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

По данным телеканала Haberler, над городом поднимается дым, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Associated Press, в свою очередь, сообщает минимум о семи взрывах. В результате, уточняет Reuters, рядом с крупной военной базой в южной части Каракаса отключилась подача электроэнергии.

В конце декабря 2025 года США нанесли первый удар по объекту в Венесуэле. Атаке подвергся причал, который, по мнению американских властей, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их контрабанды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В столице Венесуэлы прогремели взрывы

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы

    В зоне СВО уничтожили часть элитного подразделения ВСУ

    В Чехии объяснили отказ в помощи Украине

    Раскрыты самые значимые за год изменения в зоне СВО

    Обломки атаковавших Хорлы БПЛА попали на видео

    Бывшая помощница Байдена рассказала о получении угроз от украинцев

    У россиян начали проверять крупные покупки на маркетплейсах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok