В столице Венесуэлы прогремели взрывы

В столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы

В столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

По данным телеканала Haberler, над городом поднимается дым, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Associated Press, в свою очередь, сообщает минимум о семи взрывах. В результате, уточняет Reuters, рядом с крупной военной базой в южной части Каракаса отключилась подача электроэнергии.

В конце декабря 2025 года США нанесли первый удар по объекту в Венесуэле. Атаке подвергся причал, который, по мнению американских властей, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их контрабанды.