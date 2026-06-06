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10:51, 6 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Оверчук оценил перспективы объединений на территории бывшего СССР

Оверчук: Самый продвинутый формат на постсоветском пространстве — Союзное государство
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Содружество Независимых Государственных (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Союзное государство (СГ) России и Белоруссии являются перспективными на постсоветском пространстве. Об этом на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в интервью корреспонденту «Ленты.ру» заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Помимо СНГ, конечно же, основной формат, который у нас сегодня развивается, это Евразийский экономический союз, который объединяет сегодня пять стран, договорившихся об общих правилах, связанных с таможенным оформлением. (...) Наиболее продвинутым интеграционным форматом на территории постсоветского пространства является Союзное государство России и Беларуси», — заявил Оверчук.

Он отметил, что СНГ является важнейшим и историческим форматом, где «наиболее широкое» количество стран постсоветского пространства сотрудничают в сфере экономики, обороны и образования. Кроме того, организация подразумевает развитие сотрудничества в развитии транспортной коммуникации.

ЕАЭС же, по словам Оверчука, является важным экономическим объединением, где между пятью странами — Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения — реализуются четыре главные экономические свободы передвижения: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

СГ России и Белоруссии реализует интеграцию по формуле «два государства, одна экономика», где развивается ряд кооперационных проектов. «Мы делаем все для того, чтобы наши рынки были открыты друг для друга», — подытожил Оверчук.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой уточнил, что страна окончательно покинет СНГ 8 апреля 2027 года. Он также усомнился в необходимости для Молдавии выплачивать многомиллионный долг перед организацией.

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