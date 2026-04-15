13:14, 15 апреля 2026Бывший СССР

Молдавия раскрыла сроки выхода из СНГ

Глава МИД Молдавии Попшой назвал датой выхода из СНГ 8 апреля 2027 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия окончательно покинет Содружество Независимых Государств (СНГ) 8 апреля 2027 года. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Михай Попшой, передает «Sputnik Молдова» в Telegram.

«8 апреля было направлено уведомление в секретариат [СНГ] в Минске», — рассказал глава молдавского МИД.

Попшой прокомментировал отправку официального уведомления о выходе из СНГ после обнародования соответствующих решений и подтвердил его получение секретариатом организации. Согласно уставным документам СНГ, Кишинев покинет организацию в течение года.

Ранее Попшой усомнился в необходимости для Молдавии выплачивать многомиллионный долг перед СНГ. Дипломат обосновал позицию якобы отсутствием выгод от членства Кишинева в организации.

