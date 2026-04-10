11:40, 10 апреля 2026

В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Выплата Молдавией долга перед СНГ может стать предметом дискуссии. Такое заявление сделал глава МИД республики Михай Попшой, передает молдавское агентство «Инфотаг».

«В целом желательно погашать долги. Но учитывая то, что мы долгое время не получали преимуществ от участия в СНГ, законность и целесообразность этого долга могут быть предметом дискуссии», — усомнился он в такой необходимости.

Молдавии необходимо заплатить долг в размере 100 тысяч евро (более 9 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») для того, чтобы выйти из состава Содружества Независимых Государств (СНГ).

9 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие процедуру выхода страны из СНГ. Такой шаг стал продолжением многолетней политики Кишинева, которая заключается в дистанцировании от участия в СНГ и углублении евроинтеграционных инициатив.

