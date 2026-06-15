Перечислены попавшие под высокоточный российский удар возмездия предприятия на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Попавшие под атаку предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске перечислили в Министерстве обороны.

Под ударом, в частности, оказался АО «Киевский завод «Радар», где разрабатывают и производят комплектующие для беспилотников большой дальности, а также радиолокационные системы военного назначения. Также был поражен цех по производству и подготовке к применению дронов большой и средней дальности на территории киностудии имени А.П. Довженко.

Среди целей ВС РФ оказалось предприятие, на котором происходи крупноузловая сборка из иностранных комплектующих ударных беспилотников большой дальности — ООО «Беспилотные технологии». Производящий беспилотники и радиолокационную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Киевский государственный завод «Буревестник» также попал под удар Российской Армии.

Российские военные также нанесли удар по ООО «Укр Армо Тех», где собирают боеприпасы для беспилотников и ракет различного типа. «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», где производят воздушные и космические летательные аппараты, авиационные турбореактивные двигатели и комплектующие для дронов, также подвергся атаке.

Кроме того, под ударом оказался «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. ВС РФ ударили также по ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленным предприятиями в Харькове — «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», производящим сборку боевых частей для дронов и ракет.

По данным оборонного ведомства, Армия России также поразила завод «Маяк» в Киеве, который производит стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».