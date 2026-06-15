Россия ударила по производящему для ВСУ компоненты ракет «Фламинго» заводу

Минобороны: ВС РФ поразили производящий ускорители для ракет «Фламинго» завод в Киеве

Армия России поразила завод «Маяк» в Киеве, который производил стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго», созданных по прототипу британских ракет FP-5 и способных поражать цели на дальности до 3000 километров. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В военном ведомстве подчеркнули, что предприятие также специализировалось на производстве боевых частей для украинских беспилотников.

Помимо этого, российские военнослужащие атаковали киевский завод «Радар», где разрабатывались комплектующие для дронов большой дальности и радиолокационные системы военного назначения.

В ночь на 15 июня Россия нанесла ответный массированный удар по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В Минобороны уточняли, что при атаке использовались ударные беспилотники, а также высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования.