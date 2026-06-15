В Минобороны заявили об ответном массированном ударе по объектам в Киеве

Минобороны: ВС РФ нанесли ответный удар по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли ответный массированный удар по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом заявили в Министерстве обороны.

«ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что удар был нанесен с помощью ударных беспилотников, а также высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования.

По данным оборонного ведомства, атакам подверглись объекты оборонно-промышленного комплекса, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны.