Украинские бобры начали массово переселяться в Польшу

Зоолог Нарбут: Бобры мигрируют с Украины в Польшу ради лучших условий

Бобры в приграничных районах активно мигрируют с Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту. Об этом рассказал РИА Новости польский зоолог Вероника Нарбут.

Одной из причин она назвала более развитое сельское хозяйство в Польше. Собеседница агентства уточнила, что животные выбирают районы в бассейне реки Западный Буг, в бассейне реки Сана, а также других малых приграничных реках и водно-болотных угодий. По ее словам, популяция бобров в Польше является одной из крупнейших в Европе. В настоящее время в стране насчитывается около 150 тысяч особей.

Другой причиной миграции Нарбут сочла разные правила в отношении регулировании численности этих животных. Она отметила, что в Польше бобр находится под строгой защитой, и лишь в самых исключительных случаях власти могут разрешать регулирование численности при серьезном ущербе.

Ранее бобр напал на поляка, украл у него трусы и зашипел «как разъяренная свинья». Мужчина высказал мнение, что одежда с бельевой веревки понадобилась бобру для строительства хатки.