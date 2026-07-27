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05:58, 27 июля 2026Экономика

Украинские бобры начали массово переселяться в Польшу

Зоолог Нарбут: Бобры мигрируют с Украины в Польшу ради лучших условий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бобры в приграничных районах активно мигрируют с Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту. Об этом рассказал РИА Новости польский зоолог Вероника Нарбут.

Одной из причин она назвала более развитое сельское хозяйство в Польше. Собеседница агентства уточнила, что животные выбирают районы в бассейне реки Западный Буг, в бассейне реки Сана, а также других малых приграничных реках и водно-болотных угодий. По ее словам, популяция бобров в Польше является одной из крупнейших в Европе. В настоящее время в стране насчитывается около 150 тысяч особей.

Другой причиной миграции Нарбут сочла разные правила в отношении регулировании численности этих животных. Она отметила, что в Польше бобр находится под строгой защитой, и лишь в самых исключительных случаях власти могут разрешать регулирование численности при серьезном ущербе.

Ранее бобр напал на поляка, украл у него трусы и зашипел «как разъяренная свинья». Мужчина высказал мнение, что одежда с бельевой веревки понадобилась бобру для строительства хатки.

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