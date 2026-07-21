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Из жизни
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10:35, 21 июля 2026Из жизни

Бобр напал на поляка, украл у него трусы и зашипел «как разъяренная свинья»

В Польше бобр украл у мужчины трусы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Польши обнаружил, что его одежду с бельевой веревки во дворе украл бобр из соседнего пруда. Об этом сообщает издание Fakt.

У мужчины долгое время пропадали вещи, которые сушились во дворе. Он не мог понять причину, пока не застал виновника на месте.

На его глазах бобр подбежал к бельевой веревке, сорвал с нее трусы и с добычей в зубах бросился к воде. «Я стоял как вкопанный, а он еще обернулся, зашипел на меня и исчез в воде как какой-то болотный демон», — рассказал поляк. По его словам, бобр шипел, как разъяренная свинья.

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«Он смотрит на меня так, будто это он — хозяин участка, а я лишь незваный гость», — жалуется пострадавший. Он подозревает, что одежда понадобилась бобру для строительства хатки.

Ранее в Чехии агрессивный бобр захватил частный пруд и напал на владельцев участка. Полицейским и пожарным прогнать животное не удалось.

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