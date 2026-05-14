В одной европейской стране бобр захватил пруд и напал на семью

В Чехии бобр захватил частный пруд и напал на семью

В Чехии агрессивный бобр захватил частный пруд и напал на владельцев участка. Полицейским и пожарным прогнать животное не удалось, передает iDNES.

Необычное столкновение животного с человеком произошло на участке в городе Климковице на северо-востоке страны. Бобр, по всей видимости, собирался поселиться в пруду на частной территории. Он напал на собаку владельца, а затем на его дочь.

Владелец участка вызвал полицейских. «Ситуация была серьезной, поэтому мы также вызвали на помощь профессиональных пожарных», — рассказал изданию офицер полиции города Ян Крокер. «Когда мы прибыли на место, бобр был спокоен, сидел на берегу, где, возможно, копал нору», — добавил он.

Полицейские находились рядом с животным до приезда пожарных, которые должны были поймать бобра, но не смогли. После нескольких неудачных попыток бобр скрылся в неизвестном направлении, добавила Камила Лангерова, пресс-секретарь пожарной службы Моравско-Силезского края страны.

По словам сотрудников полиции, владелец участка договорился с пожарными, что, если животное появится снова, он даст им об этом знать. Власти города также сообщили об инциденте в социальных сетях, призвав местных жителей к осторожности во время встречи с опасным бобром.

Ранее польский зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут призвала немедленно обратиться к врачу при укусе бобра из-за риска заражения инфекцией.