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05:43, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Американский журналист попросил у Путина российское гражданство

Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Американский журналист Кристофер Хелали попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», — сказал журналист.

Ранее французская семья Сорлин, воспитывающая 10 детей, получила в Кремле госнаграду из рук президента России Владимира Путина. Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин наградили орденом «Мать-героиня». В 2015 году она вместе с мужем Фабрисом и детьми переехала из Европы в Россию. В 2024 году все члены семьи получили российское гражданство.

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