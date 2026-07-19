53-летняя Гвинет Пэлтроу обнаженной снялась для рекламы

Актриса Гвинет Пэлтроу в откровенном виде снялась для рекламы бренда Goop Beauty

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в откровенном виде снялась для рекламы собственного бренда Goop Beauty. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала на опубликованном видео в поле, обернувшись в белое махровое полотенце. Затем она его сняла, демонстрируя обнаженное тело. Пэлтроу распустила мокрые светлые волосы. В руках она держала смартфон.

В июне в сети появились снимки 53-летней Гвинет Пэлтроу в крошечном бикини без фотошопа. Знаменитость заметили во время отдыха на яхте у побережья острова Сардиния, Италия.